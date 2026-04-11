Verheerender Brand in der Kabine! Erstliga-Spiel muss abgesagt werden
Basel (Schweiz) - Schock in der Schweizer Super League! Das Spitzenspiel zwischen dem FC Thun und dem FC Basel, das eigentlich am Samstag um 20.30 Uhr angepfiffen werden sollte, muss abgesagt werden. Der Grund ist ein Brand im Stadion - allerdings nicht in dem, in dem die Partie ausgetragen werden sollte.
Am Freitagabend war es nämlich "aus noch nicht vollständig geklärten Gründen" im Basler St. Jakob-Park zu einem verheerenden Feuer gekommen, wie der FCB am Samstagvormittag auf X verkündete. Dabei sei ein großer Sachschaden entstanden, aber glücklicherweise seien keine Personen verletzt worden.
Allerdings habe der Brand mit starker Rauchentwicklung erhebliche Schäden verursacht und den gesamten Garderobenbereich der ersten Mannschaft vollständig zerstört. "Betroffen sind unter anderem die Garderoben, Materialräume sowie sämtliche Spieler- und Trainermaterialien. Ebenfalls beschädigt wurden das Trainerbüro, das Team-Manager-Office, die Physiobereiche sowie Duschen und Sanitäranlagen", schrieb Basel.
Doch wieso muss das Spiel zwischen dem Tabellenersten Thun und den viertplatzierten Baslern abgesagt werden, wenn es doch eigentlich in der Thuner Stockhorn Arena ausgetragen werden sollte?
Durch den Brand stehe dem Klub aktuell schlicht kein einsatzfähiges Spiel- und Medizinmaterial zur Verfügung, berichtete Basel, wodurch die Durchführung des Auswärtsspiels nicht möglich sei.
Sämtliche Ausrüstung beim FC Basel zerstört
"Vom erheblichen Sachschaden betroffen sind [...] persönliche Fußballschuhe, sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial (Trikots, Trainingsmaterial usw.) sowie medizinisches und technisches Equipment, das für den Spielbetrieb benötigt wird und kurzfristig nicht ersetzt werden kann", hieß es in dem Statement.
Zudem seien die gesamten Katakomben bis auf Weiteres amtlich versiegelt worden.
Die SFL habe dem Antrag der Basler auf eine Spielverschiebung zugestimmt, über einen neuen Termin werde zu gegebener Zeit informiert.
Wie es jetzt im St. Jakob-Park weitergeht, wo vor gerade einmal zwei Wochen die deutsche Nationalmannschaft zu Gast war, steht noch nicht fest. Zumindest bis zum nächsten Heimspiel hat der Traditionsklub noch etwas Zeit: Erst am 26. April ist der FC Sion zu Gast.
Titelfoto: Fabrice COFFRINI / AFP