Verheerender Brand in der Kabine! Erstliga-Spiel muss abgesagt werden

Basel (Schweiz) - Schock in der Schweizer Super League ! Das Spitzenspiel zwischen dem FC Thun und dem FC Basel, das eigentlich am Samstag um 20.30 Uhr angepfiffen werden sollte, muss abgesagt werden. Der Grund ist ein Brand im Stadion - allerdings nicht in dem, in dem die Partie ausgetragen werden sollte.

Im Basler St. Jakob-Park brannte es am Freitagabend - mit bösen Folgen. © Fabrice COFFRINI / AFP

Am Freitagabend war es nämlich "aus noch nicht vollständig geklärten Gründen" im Basler St. Jakob-Park zu einem verheerenden Feuer gekommen, wie der FCB am Samstagvormittag auf X verkündete. Dabei sei ein großer Sachschaden entstanden, aber glücklicherweise seien keine Personen verletzt worden.

Allerdings habe der Brand mit starker Rauchentwicklung erhebliche Schäden verursacht und den gesamten Garderobenbereich der ersten Mannschaft vollständig zerstört. "Betroffen sind unter anderem die Garderoben, Materialräume sowie sämtliche Spieler- und Trainermaterialien. Ebenfalls beschädigt wurden das Trainerbüro, das Team-Manager-Office, die Physiobereiche sowie Duschen und Sanitäranlagen", schrieb Basel.

Doch wieso muss das Spiel zwischen dem Tabellenersten Thun und den viertplatzierten Baslern abgesagt werden, wenn es doch eigentlich in der Thuner Stockhorn Arena ausgetragen werden sollte?

Durch den Brand stehe dem Klub aktuell schlicht kein einsatzfähiges Spiel- und Medizinmaterial zur Verfügung, berichtete Basel, wodurch die Durchführung des Auswärtsspiels nicht möglich sei.