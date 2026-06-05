Von RB in die Welt: Dieser Ex-Leipziger macht den nächsten Mega-Sprung

Liverpool - 2017 schnappte sich RB Leipzig den damals noch unbekannten Ibrahima Konaté (27) aus der zweiten französischen Liga. Einige Jahre später ging es zum FC Liverpool. Und von dort jetzt noch ein Regal höher.

Ibrahima Konaté (27, l.), hier gegen Chelseas Marc Cucurella (27). © PETER POWELL / AFP

Denn der 27-Jährige, das berichtet "Sky" nun, werde zu Real Madrid wechseln. "Er hat sich mit ihnen auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt", verkündete Transfer-Experte Florian Plettenberg.

Der 28-fache französische Nationalspieler verlässt die Reds ablösefrei, nachdem er sich mit dem entthronten englischen Meister nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen konnte.

Beim Vizemeister Spaniens hatte bereits Florentino Pérez (79) im Vorfeld der Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag mit der Verpflichtung Konatés geworben.

Zusätzlich mit dem Engagement von José Mourinho (63), für den die Königlichen eine Ablöse von 15 Millionen Euro an Benfica Lissabon blechen müssten. Der Portugiese hatte Benfica auf Rang drei und damit nur in die Europa League geführt.

Neben Konaté wolle Real laut "Sky" auch Rechtsverteidiger Denzel Dumfries (30) verpflichten, der per Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro von Inter Mailand kommen könnte.