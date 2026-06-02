Liverpool-Legende macht Krebsdiagnose aus Versehen öffentlich!

Liverpool (England) - Große Sorge um Kenny Dalglish (75)! Die Liverpooler Vereinslegende hat eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Allerdings nicht ganz freiwillig, wie der frühere schottische Weltklasse-Stürmer preisgab.

Sir Kenny Dalglish (75, r.), hier bei einem Liverpool-Spiel im April neben Ian Rush, hat aus Versehen seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. © DARREN STAPLES / AFP

"Wie mein unbeabsichtigter Beitrag in den sozialen Medien angedeutet hat, unterziehe ich mich derzeit einer Krebsbehandlung", schrieb das Vorstandsmitglied des FC Liverpool auf Instagram.

"Im Idealfall wäre es privat geblieben, so war es eigentlich geplant, aber meine nutzlosen technischen Fähigkeiten haben mich jetzt dazu gezwungen", fügte der 75-Jährige an. "Im Gegensatz zu meiner Handynutzung läuft die Behandlung gut."

Auf welches Online-Versehen sich der schottische Rekordnationalspieler genau bezog, behielt er für sich. Das "Liverpool Echo" berichtet, dass ein vorheriger Post Zweifel an seinem Gesundheitszustand aufkommen ließ.

Der FC Liverpool stärkte der Klubikone in einem Statement sofort den Rücken: "Wir sind alle bei dir, Sir Kenny. Unsere Unterstützung, unsere besten Wünsche und unsere Liebe galten und werden immer Sir Kenny und seiner Familie gelten."

Sein Sohn Paul reagierte auf Instagram mit ebenso viel Humor wie sein Vater: "Du bist vielleicht blöd, was soziale Medien angeht, aber du bist der stärkste Mann, den ich kenne. Du schaffst das, ich liebe dich."