Verkehrte Welt? Warum der Europapokal-Ausschluss Juve erheitert

Die Juve-Fans müssen nächste Saison auf internationale Spiele ihres Teams verzichten, was die wenigsten bedauern. © Marco BERTORELLO/AFP

Man stelle sich, ein Klub wird für ein Jahr von sämtlichen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen, muss dadurch finanzielle Einbußen hinnehmen, die öffentliche Schmach ist groß.

Und wie reagieren Klub und heimische Presse auf das Urteil? Mit einer gehörigen Portion Hybris und Heiterkeit. So zumindest das Stimmungsbild, was Juves Haus-und-Hof-Postille Tuttosport zeichnet.

Doch wie kann das sein? Die Fakten besagen erst einmal, dass sich Juve diese Saison sportlich nicht international beweisen darf und seinen Fans präsentieren kann.

Auch der ein oder andere Neuzugang dürfte aufgrund dieses Umstandes diesen Sommer andere Optionen als die Alte Dame vorziehen. Hinzu kommt eine Strafzahlung in Höhe von 20 Millionen Euro.

Doch das war es auch schon mit den negativen Auswirkungen. Der Wind hat sich gedreht und das aus mehrerlei Gründen: Der offensichtlichste ist, dass Juve - so blöd es klingen mag - die in den Augen vieler erfolgsverwöhnter Fans unliebsame UEFA Conference League erspart bleibt.

Aufgrund des Zehn-Punkte-Abzugs in der Serie A trudelte Juve auf Rang sieben ein, was eben die Teilnahme an der Conference League bedeutet hätte. Juves Startplatz nimmt nun die AC Florenz, letztjähriger Tabellenachter, ein.