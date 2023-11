Unsterbliche Liebe: Fußballstar (†35) hinterließ herzzerreißende Botschaft

Die Trauerfeier in Sevilla wurde von Hunderten Menschen begleitet. (Archivbild) © CRISTINA QUICLER / AFP

Die total aufgewühlte Noelia teilte die Entdeckung auf Instagram und schrieb dazu, dass alle Zeichen, die sie von ihm erhalte, sehr viel Kraft geben.

"In letzter Zeit habe ich so viele Anzeichen gehabt ... Eines Tages werde ich euch davon erzählen", schrieb die Frau des Verstorbenen.

Passend dazu zitierte sie aus dem Song "See You Again" von Wiz Khalifa: "It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again …" (Deutsch: "Es war ein langer Tag ohne dich, mein Freund. Und ich werde dir alles erzählen, wenn ich dich wiedersehe …").

Für die Witwe wird das kaum ein Trost sein, aber anders, als viele Medien zunächst verbreiteten, verunglückte der Rechtsaußen nicht bei über 200 km/h.