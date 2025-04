Von Freude keine Spur: Kaum zu glauben, was dieser Keeper als "Man of the Match"-Prämie bekommt

Gleich am ersten Spieltag der Saison ging es für den Heimatverein von Mega-Star Erling Haaland (24) gegen den amtierenden Meister Bodø/Glimt. Trotz des Klassenunterschieds gab es "nur" eine 0:1-Niederlage für den Aufsteiger.

Nach 22 Jahren ist der kleine Klub aus der Nähe von Stavanger wieder in der Eliteserien, der höchsten norwegischen Spielklasse, vertreten.

Die ungewöhnliche Prämie kommt aus einer engen Verbindung des Bryne FK mit der Landwirtschaft - der Klub bezeichnet sich selbst als Bauern, was auch überall im Stadion zu spüren ist.

So gibt es zusätzlich zu den regulären Tribünen auch eine sogenannte "Traktor-Tribüne", von der aus Zuschauer das Spiel beobachten können. Dafür fahren Bauern aus der Region ihre Maschinen dicht an den Spielfeldrand, in den Schaufeln oder Anhängern werden dann Sitzplätze für Fans eingerichtet.

Und damit nicht genug: Die provisorischen Türme, an denen die VAR-Kameras angebracht werden, sind aus alten Futtersilos gebaut.

Auch wenn er also wissen dürfte, worauf er sich in Bryne eingelassen hat, schaute de Boer nicht sonderlich begeistert drein, als er mit seiner Auszeichnung für ein Foto posierte - vielleicht weiß er aber auch einfach nicht, was er mit 120 Eiern anfangen soll.