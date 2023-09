Peinlich! Inter-Miami-"Fans" demütigen Messis Mitspieler

Miami (Florida/USA) - Inter Miami traf am Mittwochabend (Ortszeit) auf den Toronto FC (Kanada) und gewann souverän 4:0. Eigentlich ein Grund zu feiern und im Stadion zu verweilen? Doch das sahen die Miami-"Fans" wohl anders.

Lionel Messi (36) sorgt in den USA für einen regelrechten Hype, aber der gilt offenbar nur ihm und nicht dem Fußball an sich. © CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Denn das Spiel wurde von einem Ereignis überschattet.

Der Ex-Barça-Star Lionel Messi (36) wurde in der 37. Minute verletzt ausgewechselt. Für den Klub grenzt das an eine Katastrophe, denn der Weltmeister traf in elf Spielen für Miami ganze elfmal und bereitete fünf weitere Treffer vor!

Für das Team ist das Fehlen von Messi daher schon eine Strafe. Aber für die Höchststrafe sorgten dann die sogenannten Fans.

Weil der Mega-Star nicht mehr auf dem Platz stand, begann im Stadion der Exodus!

Unzählige Zuschauer verließen das Stadion, wie ein Clip auf X (ehemals Twitter) zeigt.