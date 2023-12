Was ist denn da los? Knallhartes Dusch-Verbot für Barça-Stars!

Barcelona (Spanien) - Stinkige Angelegenheit in Barcelona! Weil in Katalonien aktuell eine starke Dürre herrscht, könnte bald der Notstand ausgerufen werden - mit Konsequenzen für die Fußballer des FC Barcelona . Denn um Wasser zu sparen, wird ihnen dann das Duschen nach Training und Spielen verboten!

Ilkay Gündogan (33) verzieht schon das Gesicht: Beim FC Barcelona wird es demnächst wohl etwas müffelig. © John THYS / AFP

In der spanischen Region Katalonien herrscht akute Wasserknappheit: Die Stauseen sind aktuell nur zu rund 18 Prozent gefüllt, seit mehr als einem Jahr regnet es deutlich zu wenig.

Deshalb hat der Stadtrat eine Reihe von Maßnahmen für den ab Januar erwarteten Notstand erlassen, die auch den Profifußball nicht verschonen: In sämtlichen Sportstätten soll das Duschen untersagt werden, um den Wasserverbrauch zu reduzieren!

Stattdessen sollen die Spieler zu Hause duschen, wie der Stadtrat für Klimaschutz, David Mascort (54), laut Mundo Deportivo beim Radiosender Cadena SER erklärte.

"Barça verbraucht Wasser im Montjuïc-Stadion, in der Ciutat Esportiva und an anderen Orten. Barça muss das Wasser, das es für die Bewässerung ausgibt, kompensieren und beim Duschen sparen", so der Politiker.

"Alle diese Einrichtungen verbrauchen sehr viel Wasser und sind verpflichtet, ihren Verbrauch zu reduzieren. Wenn sie die Spielfelder weiterhin bewässern wollen, müssen sie den Verbrauch noch mehr kompensieren!"