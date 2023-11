Was ist denn mit ihm los? Klopp nimmt Reporter in den Schwitzkasten!

Liverpool (England) - Er lässt seinem Frust freien Lauf! Jürgen Klopp (56) ist alles andere als angetan von der Ansetzung des Premier-League-Krachers zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Das bekam ein Reporter zu spüren - Klopp nahm ihn einfach in den Schwitzkasten!

Regt sich gerne mal auf: Jürgen Klopp (56). © Andrew Matthews/PA Wire/dpa

"Wie kann man so ein Spiel am Samstag um 12.30 Uhr ansetzen? Ganz ehrlich, die Leute, die diese Entscheidungen treffen, haben kein Gefühl für Fußball. Das ist einfach nicht möglich", wütete der deutsche Coach auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel zwischen den beiden Tabellenersten.

Denn weil die letzten WM-Qualifikationsspiele von Liverpool-Profis noch am Mittwoch stattfanden, trafen die letzten Spieler erst am Donnerstag beim Team ein - keine 48 Stunden vor der Begegnung mit Triple-Sieger Manchester City.

Für Klopp unbegreiflich: "Es ist kein Problem, wenn man eine normale Woche hat, das haben wir immer gesagt. Wenn man eine normale Woche hat, ist 12.30 Uhr kein Problem. Daran kann man sich leicht anpassen. Das einzige Problem ist die fehlende Erholungszeit."

Draußen machte er seinem Ärger dann weiter Luft.

Sky-Reporter Vinny O'Connor berichtete auf dem Trainingsgelände der Liverpooler, als der Startrainer vorbeikam - und dabei nichts Gutes im Sinne hatte!

Klopp nahm O'Connor in den Schwitzkasten, deutete Schläge in seine Richtung an und sagte: "Danke für 12.30 Uhr", immerhin mit einem leichten Schmunzeln im Gesicht.