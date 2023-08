Was sollte das? Mourinho nimmt einen Spieler vom Platz, wechselt aber keinen ein

Tirana (Albanien) - José Mourinho (60) bezeichnete sich selbst mal als "The Special One" (Deutsch: der ganz Besondere). Dieser Bezeichnung wurde der Star-Trainer mal wieder gerecht.

Das hat zwei Gründe. Der gegnerische Trainer hatte nämlich gepennt und wollte in der 80. Minute einen bereits ausgewechselten Spieler wieder einwechseln. Dies ließ der Referee nicht zu. So kam niemand neues rein und das Wechselkontingent war erschöpft.

Beim Testspiel seiner Roma am Samstag gegen Partizani Tirana nahm der Ex-Chelsea-Star einen seiner Spieler vom Platz, aber wechselte niemanden ein.

Houssem Aouar (25, l.) hat bei AS Rom einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

"The Special One" hatte auch schon fünfmal gewechselt, nahm aber, um für faire Verhältnisse zu sorgen, seinen Star vom Platz.

Außerdem startet in einer Woche die italienische Liga und es ist sowieso keine schlechte Idee, mögliche Verletzungen oder Überlastungen zu vermeiden, zumal Aouar erst in diesem Sommer von Olympic Lyon nach Rom wechselte.

Die Roma konnte das Spiel 2:1 gewinnen und kann nun mit breiter Brust am kommenden Sonntag US Salernitana empfangen und in die Serie-A-Saison starten.