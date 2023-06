Wechsel-Freude statt DFB-Frust: Nationalspieler-Deals stehen kurz vor dem Abschluss

Kapitän bei Manchester City, Kapitän der DFB-Elf - Kapitän beim FC Barcelona? Mit Sergio Busquets (34) verabschiedet sich der alte Spielführer, aber Ilkay Gündogan (32, Foto) wird vermutlich trotzdem das Nachsehen gegen Marc-André ter Stegen (31) haben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Und so könnten heute zwei große Deals finalisiert werden, in denen zwei deutsche Nationalspieler die Hauptrolle spielen!

Wie das spanische Portal Relevo berichtete, soll der Wechsel von Ilkay Gündogan (32) zum FC Barcelona zu 99 Prozent beschlossene Sache sein.

Der Kapitän von Manchester City, dessen Vertrag in diesem Sommer ausläuft, habe bereits den Medizincheck absolviert und soll sein neues Arbeitspapier noch am heutigen Mittwoch unterschreiben.

Der Vertrag bei den Katalanen soll zwei Jahre laufen, mit der Option auf ein weiteres. Für den früheren Dortmunder wird keine Ablösesumme fällig.

Damit verlässt Gündogan die Skyblues nach sieben Jahren auf dem Höhepunkt: In der ersten Saison, in der er die Kapitänsbinde tragen durfte, gewann der Klub das erste Mal in seiner Geschichte die Champions League und holte das langersehnte Triple.

Bis zuletzt hatte der Verein um Trainer Pep Guardiola (52) darauf gehofft, ihn doch noch von einer Vertragsverlängerung überzeugen zu können, auch Ex-Klub Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain hatten den Spielmacher zum Transferziel erklärt.

Mit dem Wechsel verlässt Gündogan nun das nasskalte Nordengland und wandert ins sonnig-warme Katalonien aus.