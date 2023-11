Wegen Sextape-Skandal: Nationalspieler suspendiert!

Ui-Jo Hwang (31) wird vorerst nicht mehr für Südkorea auflaufen. © FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

Gegen Hwang, der gegenwärtig in der zweiten englischen Liga bei Norwich City kickt, laufen aktuell polizeiliche Ermittlungen. Er soll heimlich mit dem Handy ein Sextape gedreht haben, ohne dass seine Sexpartnerin davon gewusst hat.

Der Südkoreaner streitet die Vorwürfe gegen ihn ab, Konsequenzen haben sie aber trotzdem auch ohne Urteil bereits.

Wie der südkoreanische Fußballverband (KFA) mitteilte, wurde Hwang vorerst suspendiert: "Wir haben beschlossen, Ui-Jo Hwang nicht in die Nationalmannschaft zu berufen, bis der Sachverhalt eindeutig geklärt ist."

Für Nationaltrainer Jürgen Klinsmann (59) ein harter Schlag, schließlich setzte der Deutsche in diesem Jahr in fast jedem Spiel auf den Mittelstürmer. Auch in den vergangenen beiden Qualifikationsspielen für die Asienspiele am 16. und 21. November hatte der Ex-Bundestrainer den 31-Jährigen eingesetzt, obwohl die Vorwürfe bereits bekannt waren.

Doch das ist für die Verantwortlichen beim KFA wohl nicht mehr tragbar!