Weltmeister ohne Geschmack? Lionel Messi kassiert kuriose Pizza-Spitze!

Die heftige 2:5-Niederlage am Samstagabend gegen Atlanta United konnte "La Pulga" nicht verhindern, denn eine Muskelermüdung hinderte ihn wiederum selbst am Einsatz.

Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Atlanta United feierte den Sieg gegen Inter Miami nicht nur auf dem Platz, sondern ließ im Netz ein paar feurige Kommentare folgen. © KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der Wirbel um den extravaganten Gaumen des 176-fachen Albiceleste-Kickers entging auch dem siegreichen Kontrahenten aus Atlanta nicht, der das Pizza-Debakel für eine bissige Spitze in Richtung von Messi und seiner Inter-Kollegen nutzte.

In den sozialen Netzwerken tischte der MLS-Vertreter eine eigene Kreation auf und belegte den trockenen Teigboden dabei ebenfalls nur Tomatenscheiben, Oliven und Zwiebeln, allerdings in L-Form. Der Buchstabe wird in den USA gern als Abkürzung für "Loss", also "Niederlage" genutzt.

Zu dem offensichtlich aus Messis Originalvideo stammenden und bearbeiteten Bild schrieb der Klub: "Hier habt Ihr Eure Pizza für die Heimreise."

Es handelte sich dabei sogar um den zweiten hämischen Seitenhieb an den Beckham-Klub, denn zuvor tönte Atlanta zum Erfolg: "Sagt ihnen, dass sie nächstes Mal die ganze Truppe mitbringen sollen."

Neben dem argentinischen Ausnahmekönner fiel auch Linksverteidiger Jordi Alba (34) verletzt aus, während sich die stichelnden Gastgeber wohl die volle Star-Power und mehr Gegenwehr gewünscht hätte.

Miami kämpft derweil weiter um den Einzug in die Play-offs, kann sich aber - wenn fit - auf seinen neuen Talisman verlassen. In elf Pflichtspielen steuerte Messi bereits elf Treffer und fünf Assists bei.