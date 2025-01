Wettbetrug mit Gelben Karten? Erstliga-Profi von Polizei abgeführt!

Die Ermittler vermuten, dass der Sevilla-Spieler an rund 30 Wetten beteiligt gewesen sein könnte, die nach ersten Ermittlungen einen Gewinn von rund 10.000 Euro in einem Monat eingebracht hätten, wie die Nachrichtenagentur Europa Press weiter schrieb. Dabei sei es um Spiele in der höchsten spanischen Liga gegangen, die in der Endphase der vorigen Saison stattgefunden hätten.

Salas sah in der gesamten vergangenen Saison insgesamt zehn Karten, sieben davon an den letzten neun Spieltagen, wie RTVE berichtete.