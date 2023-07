Wie Ronaldo! Neuzugang weckt bei Real Madrid Erinnerungen

Housten (Texas/USA) - Beim 3:0-Sieg von Real Madrid gegen Juventus Turin gelang Ex-Real-Star Cristiano Ronaldo (38) per Fallrückzieher im Champions-League Viertelfinale eines der wohl schönsten Tore seiner Karriere. Jetzt hat Real wieder einen im Spieler Kader, der so treffen kann.

Unvergessen: Cristiano Ronaldo (38) traf für Real Madrid im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Juve zum 2:0 per Fallrückzieher. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Der in Stuttgart geborene Joselu (33) steht zwar bei Espanyol Barcelona unter Vertrag, wird aber bis zum Sommer des kommenden Jahres an den "La Liga"-Konkurrenten Real Madrid ausgeliehen.

Der Ex-Hannoveraner hat nun auf der Werbetour für die Königlichen in den USA einen ausgepackt.

Per Fallrückzieher à la CR7 traf der 33-Jährige am Donnerstag in Housten (Texas/USA) gegen Manchester United zum 2:0-Endstand.

Das Tor gibt es auf dem Instagram-Kanal von Real Madrid zu sehen.