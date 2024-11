Wieder Bank, wieder enttäuscht: Hummels soll Rückkehr nach Deutschland erwägen!

Stammplatz Bankplatz: Mats Hummels (35) spielt seit seiner Ankunft bei der AS Rom keine Rolle. © IMAGO/MB Media Solutions

Lange musste Hummels auf sein Debüt für die Roma warten - Ende Oktober war es endlich so weit: Doch sein erstes Spiel mutierte zum Horror-Einstand.



Seitdem tut Hummels wieder das, was er in den zig Wochen davor auch machte: Die kalte Bank der Roma drücken. Auch am Donnerstagabend im Europa-League-Spiel bei Union Saint-Gilloise (1:1) führte kein Weg für Hummels in die Startelf.

Dabei hatten sich sogar die beiden Stamm-Manndecker Evan Ndicka (25) und Mario Hermoso (29) krank beziehungsweise verletzt abgemeldet.

Laut der italienischen Zeitung Corriere dello Sport sei die Nichtnominierung des Deutschen selbst seinen Teamkollegen ein Rätsel.

Mehr denn noch: Hummels sei überaus verärgert gewesen und erwäge einen Abschied aus Italien schon im Winter! Flüchtet Hummels in die Bundesliga?