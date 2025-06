Raus aus dem Hamsterrad: Mats Hummels kündigt Fußball-Pause an

Alles in Kürze

Tschüss, Fußball! Mats Hummels (36) braucht erst einmal ein bisschen Abstand von dem Geschäft. © Sport/LiveMedia/IPA/dpa

Dies kündigte der Weltmeister von 2014 am Mittwochabend im TV am Rande des Halbfinals der Nations League zwischen Deutschland und Portugal (1:2) an:

"Ich habe schon entschieden, dass ich auf keinen Fall irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren wieder so richtig reingehe."

So richtig greifbar sei sein Rücktritt knapp zwei Wochen nach Saisonende noch nicht: "Bisher ist das einfach wie eine Sommerpause. Der große Unterschied kommt, glaube ich, erst im September, Oktober. Bisher ist das einfach nur Urlaubsanfang."

2006 hatte der damals 17-Jährige den Sprung in den Herrenbereich geschafft, absolvierte über 500 Partien als Profi. "Es war jetzt wirklich eine lange Zeit im Fußball, wo man immer auch getrieben ist und immer abhängig von vielen Entscheidungen anderer".

Wie zuletzt bei der AS Rom, wo Hummels überwiegend nur eine Nebenrolle spielte.