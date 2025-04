Mats Hummels hört auf! WM-Held von 2014 beendet seine Karriere

Ex-DFB-Star Mats Hummels (36) wird seine Profikarriere beenden. © FRANCK FIFE / AFP

Wie Deutschlands Weltmeister-Held von 2014 auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt gab, habe er den Entschluss gefasst, seine Laufbahn als Profi zum Ende der noch laufenden Saison zu beenden.

"Ich kämpfe gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment, um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren mit so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich im Sommer meine Karriere", erklärte der 78-fache Nationalspieler zu Beginn seines am frühen Freitagabend veröffentlichten Video-Statements. Darauf zu sehen ist der Ex-BVB-Star sitzend vor der Kamera, lässt dabei seine Karriere noch einmal Revue passieren.

"Wenn ich das alles sehe, weiß ich noch mehr, wie viel mir dieser ganze Weg bedeutet hat, wie außergewöhnlich es war, das erfahren zu dürfen", führte Hummels, der aktuell noch bei Italiens Top-Klub AS Rom unter Vertrag steht, weiter aus.

Eine Reaktion seines früheren Klubs, in dessen Trikot er zahlreiche Triumphe errungen hatte, folgte nur wenige Minuten nach Veröffentlichung.

"Einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte macht Schluss – Deine Karriere war einzigartig, Mats! Wir verneigen uns vor Deinen Leistungen, Deinen Erfolgen und Deiner Laufbahn. Für immer Borusse! Für immer eine schwarzgelbe Legende!", kommentierte Borussia Dortmund unter dem Clip.