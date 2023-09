"Ich will sie aus dem verdammten Fenster werfen": Abgehörter Klubboss droht Mitarbeiterin!

London (England) - Bereits am 4. September gab der AFC Wimbledon die Trennung von Geschäftsführer Danny Macklin (42) bekannt. Zwar ohne Angaben von Gründen, dafür aber mit einem Dankeschön für seine "harte Arbeit" - so weit, so normal. Jetzt soll allerdings der erschreckende Anlass für den vorzeitigen Abschied ans Licht gekommen sein.