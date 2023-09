Wird er jetzt Bundestrainer? Türkei entlässt Stefan Kuntz!

Ein Nachfolger für Kuntz soll in der kommenden Woche bestimmt werden.

Daraufhin wurde der 60-Jährige am heutigen Sonntag von den Verantwortlichen des türkischen Fußballverbandes telefonisch über die Entlassung informiert, sein eigentlich bis nach der EM 2024 geltender Vertrag wird aufgelöst.

Als "Schuss ins eigene Bein" bezeichnete Verbandspräsident Mehmet Büyükekşi (62), der bis zuletzt an Kuntz festhielt, die Kommentare des Deutschen.

Das Fass zum Überlaufen brachte dann offenbar die 2:4-Niederlage gegen Japan am vergangenen Dienstag: Nach der Pleite kritisierte Kuntz seine Spieler, die seiner Meinung nach nicht 100 Prozent für die Nationalmannschaft gaben.

So soll der Verband wegen der zuletzt schlechten Leistungen und Ergebnisse mit dem deutschen Trainer unzufrieden gewesen sein.

Hansi Flicks (58, im Bild) Zeit beim DFB ist abgelaufen - folgt nun Stefan Kuntz (60)? © Marcus Brandt/dpa

Die Entlassung kommt zu einem aus deutscher Sicht sehr spannenden Zeitpunkt: Kuntz gilt als Kandidat für die Nachfolge von Ex-Bundestrainer Hansi Flick (58), der kurioserweise ebenfalls nach einer Niederlage mit vier Gegentoren gegen Japan entlassen wurde.

Zwar scheint Julian Nagelsmann (36) aktuell der Favorit auf den Posten zu sein, doch war Kuntz bisher nicht verfügbar und somit scheinbar aus dem Rennen - bis jetzt!

Und der 60-Jährige hat viele Argumente auf seiner Habenseite: Als langjähriger U21-Nationaltrainer (2016-2021) kennt er den DFB und dessen Arbeitsweisen gut, kennt zudem viele Spieler aus dieser Zeit, die inzwischen in der A-Nationalmannschaft spielen, wie etwa Serge Gnabry (28) oder Florian Wirtz (20).

Auch der Erfolg in Deutschland spricht für ihn: Zweimal konnte er mit der U21 den Europameistertitel feiern, einmal wurde das Team Vize-Europameister. Außerdem hat er fast 25 Jahre als Trainer und Funktionär auf dem Buckel - genau die Erfahrung, die Nagelsmann kritischen Stimmen zufolge fehlt.

Die Verhandlungen beim DFB über einen neuen Bundestrainer dürften also in den nächsten Tagen gewaltig an Fahrt aufnehmen.

Erstmeldung vom 17. September, 15.29 Uhr, aktualisiert um 15.54 Uhr.