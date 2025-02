Zwei Schiedsrichter in einer Woche beleidigt? Bellingham droht Hammer-Strafe

Madrid (Spanien) - Hat er den Schiedsrichter beleidigt oder nicht? Die Rote Karte von Jude Bellingham (21) am vergangenen Wochenende wird noch immer von heftigen Diskussionen begleitet. Sollte sich die Beleidigung des Real-Madrid-Stars bestätigen, könnte der Engländer den Königlichen lange fehlen.

"Was, ich?": Jude Bellingham (21, l.) schien sich keiner Schuld bewusst zu sein, als der Schiedsrichter ihn vorzeitig unter die Dusche schickte. © ANDER GILLENEA / AFP

Was hat Jude Bellingham gesagt? Im Liga-Spiel gegen Osasuna flog der Ex-BVB-Kicker nach heftigem Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung schon in der 39. Minute vom Platz, der Unparteiische José Luis Munuera Montero (41) vermerkte im Anschluss im Spielbericht, Bellingham habe "Fuck you" zu ihm gesagt.

Der 21-Jährige und Real Madrid leugnen das, stattdessen habe er "Fuck off" an sich selbst gerichtet gesagt.

Was genau der englische Nationalspieler geäußert hat, muss nun ein spanisches Sportgericht entscheiden - und die Unterscheidung könnte große Folgen für Real und Bellingham haben.

Bei einer Schiedsrichterbeleidigung drohen laut dem Reglement des spanischen Fußballverbands nämlich mindestens vier und maximal sogar zwölf Spiele Sperre!