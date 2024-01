08.01.2024 14:58 532 Zweitliga-Stürmer schwebt nach heftigem Autounfall in Lebensgefahr!

Stürmer Dapo Mebude vom belgischen Zweitligisten KV Ostende war am Sonntagmorgen in einen schweren Autounfall verwickelt und soll in Lebensgefahr schweben.

Von Florian Mentele

Brügge (Belgien) - Die Fußballwelt bangt um Dapo Mebude (22)! Der Stürmer des belgischen Zweitligisten KV Ostende war am Sonntagmorgen in einen schweren Autounfall verwickelt und soll in Lebensgefahr schweben. Seit 2022 ist Dapo Mebude (22) für den KV Ostende am Ball. © IMAGO / Isosport Nach Informationen der Gazet van Antwerpen war der ehemalige schottische U21-Nationalspieler gegen neun Uhr morgens auf der E40 in Richtung Brügge unterwegs, als er von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Demnach musste er anschließend von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er inzwischen erfolgreich operiert, wie sein Klub in den sozialen Netzwerken offiziell bestätigte. Fußball International Brasiliens Fußball versinkt im Chaos: Nationalcoach gefeuert! Noch im Laufe des heutigen Montags erwarte der Verein aus der belgischen Hafenstadt weitere Informationen zu seinem Gesundheitszustand. "Wir denken an Dapo und seine Familie und wünschen ihnen viel Kraft und Genesung", so der KVO weiter.

Dem Bericht der Tageszeitung zufolge ist der Schotte jedoch noch nicht über den Berg, er kämpfe immer noch um sein Leben. Es sei zudem bislang unklar, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen aufgenommen und einen Verkehrssachverständigen beauftragt, den Unfallhergang zu untersuchen. Statement des KV Ostende auf X Dapo Mebude stammt aus der Jugend der Glasgow Rangers Zum Zeitpunkt der Kollision waren die anderen Spieler auf dem Weg zum Testspiel gegen den FC Knokke, das um elf Uhr beginnen sollte. So wohl auch Mebude. Die Begegnung wurde infolge des Unfalls allerdings abgesagt. Der 22-jährige Angreifer stammt aus der Jugendabteilung der Glasgow Rangers, wechselte nach einer Leihe zum Queen of the South FC im Sommer 2021 aber ablösefrei in die U23 des FC Watford aus England. Zum Sprung in die Profimannschaft reichte es jedoch auch im Vorort seiner Geburtsstadt London nicht, weshalb es ihn 2022 nach Westflandern zog. Dort stand er in der aktuellen Saison erst zweimal auf dem Rasen. In der vergangenen Saison kam er zu insgesamt fünf Einsätzen. Sein jüngerer Bruder Adedire Mebude (19) spielt ebenfalls in Belgien für den Erstligisten KVC Westerlo.



Titelfoto: IMAGO / Isosport