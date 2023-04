Robert Lewandowski: Ex-FCB-Star und seine Frau mussten Schicksalsschlag verarbeiten

Barcelona - Schocknachricht bei Ex- Bayern -Star Robert Lewandowski (34) und seiner Frau! Während ihrer Zeit in München haben die beiden schwere Zeiten durchlebt.

Sind seit über 15 Jahren ein Paar: Anna Lewandowska (34) und Robert Lewandowski (34). © Gerard Franco/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

So habe das Paar im Jahr 2016 eine Fehlgeburt verkraften müssen, wie der Barcelona-Stürmer in einem Interview mit der Sport Bild verrät.

"Ja, das war eine schlimme Situation für uns als Familie. Wir spielten direkt danach die EM in Frankreich, kamen mit Polen ins Viertelfinale. Die Zeit kurz davor war sehr schwer: Ich musste mich irgendwie auf Fußball fokussieren, hatte aber immer ein viel wichtigeres Thema im Kopf. Die Zuschauer hatten keine Ahnung, sie haben nur erwartet, dass ich treffe und einfach Robert bin", schildert er seine Erfahrungen.

Zum Glück konnten die beiden ihren Traum einer Familie dennoch verwirklichen: 2017 kam ihre Tochter Klara zur Welt, 2020 folgte dann Laura.

Doch die Fehlgeburt war nicht der erste Schicksalsschlag im Leben des Stürmerstars. Wie er in seiner am 31. März bei Amazon in Polen erschienenen Doku erzählt, verlor er bereits 2004 Vater Krzysztof an eine Krebserkrankung, was ihn nachhaltig prägte.

"Diese Gespräche, die es nur zwischen Vater und Sohn gibt – das hat mir gefehlt, das habe ich vermisst", sagt er. Noch heute denke er oft an seinen Vater.