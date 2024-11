Gewalt in NRW-Stadien nimmt zu: Jetzt muss sich Innenminister Reul erklären

Innenminister Herber Reul (72) muss erkläre, warum die Gewalt in NRW-Stadien gestiegen ist. © Henning Kaiser/dpa

Der Grund: Unter anderem bei den Verletzten stiegen die Zahlen in NRW viel stärker an als im Rest der Republik.

Laut den Zahlen der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) wurden in NRW in der Saison 2023/2024 genau 469 Personen verletzt. 163 mehr als in der Saison davor.

Laut ZIS eine Steigerung von 45,8 Prozent. Bundesweit lag dieser Wert nur bei 13,8 Prozent. Nimmt man nur verletzte Polizisten als Maßstab, lag die Steigerung in NRW sogar bei rund 122 Prozent, bundesweit bei 39 Prozent.

"Anstatt unreflektiert die Verantwortung den nordrhein-westfälischen Vereinen und Stadionbetreibern zuzuschieben, muss Innenminister Herbert Reul erklären, wieso die Zahl der Verletzten ausgerechnet in NRW so massiv angestiegen ist", sagte die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag, Christina Kampmann (44).