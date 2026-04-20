Halswirbelbruch! Klinsmann-Sohn nach Schock-Szene im Krankenhaus

Cesena (Italien) - Schock-Moment um Fußballprofi Jonathan Klinsmann (29)! Den Sohn von Ex- Bundestrainer und 1990-Weltmeister Jürgen Klinsmann (61) hat es bei einem Zweitliga-Spiel in Italien richtig übel erwischt.

Schmerzhaft: Jonathan Klinsmann (29, Mitte) bekam das Knie von Filippo Ranocchia (24) ab. © Vincenzo Orlando/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa

Kurz vor dem Ende der 0:2-Auswärtsniederlage seines Teams AC Cesena beim FC Palermo am Samstag kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß: Der 29-jährige Keeper prallte bei einer Abwehraktion mit Gegenspieler Filippo Ranocchia (24) zusammen und bekam dabei offenbar dessen Knie heftig an den Kopf, woraufhin der in München geborene US-Amerikaner liegen blieb.

Unmittelbar darauf betraten Rettungskräfte das Feld und eilten direkt dem 1,93 Meter großen Schlussmann zu Hilfe, bevor dieser nach Abpfiff der Partie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

"Er hat eine Schnittwunde im Nackenbereich und wird von den Ärzten betreut, die uns hinsichtlich seines Allgemeinzustands beruhigt haben", erklärte Cesena-Cheftrainer und Chelsea-Legende Ashley Cole (45) anschließend.

Der Klub gab später auf seiner offiziellen Website ein entsprechendes Verletzten-Update bekannt und veröffentlichte die Schock-Diagnose.