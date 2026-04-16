Krebsdiagnose bei Dinkçi-Freundin Cinja: Schuster mit wichtigem Appell

Freiburg-Trainer Julian Schuster (41) hat zu einer DKMS-Registrierungsaktion aufgerufen. © Torsten Silz/dpa

"Da sieht man, wie viel dann auch in den Hintergrund rückt", sagte Trainer Julian Schuster (41). "Das sind Aufgaben im Leben, die sehr, sehr hart sind."

Er habe Kontakt zum an den 1. FC Heidenheim verliehenen Dinkçi aufgenommen und "natürlich sind wir für Eren da, für Cinja und für die ganze Familie", sagte Schuster. "Wir versuchen zu helfen, wir versuchen zu unterstützen mit unserem Umfeld, mit Ärzten und mit unserem Bezug zur Uniklinik."

Ärzte hatten bei der Partnerin des Profis Ende Januar Blutkrebs festgestellt, Leukämie ist dabei die häufigste Form. In Deutschland erhält alle zwölf Minuten ein Mensch diese Diagnose.

Für viele Betroffene ist eine Stammzellspende die letzte Chance auf ein Überleben.

Dinkçi ist vom SC Freiburg noch bis zum Saisonende an Heidenheim ausgeliehen. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Klubs am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in Freiburg findet eine DKMS-Registrierungsaktion statt.