Alarm an Bord: Fußballprofi droht in Flugzeug mit Bombe

Buenos Aires (Argentinien) - Was hat er sich da bloß gedacht? Ein Fußballprofi aus Argentinien hat mit einer Schock-Drohung im Flugzeug die Crew in Alarmbereitschaft versetzt.

Im Flugzeug der Billig-Airline Flybondi löste Jesús David Emiliano Endrizzi (32) einen Alarm aus. (Symbolfoto) © JUAN MABROMATA / AFP

Berichten mehrerer Medien zufolge habe sich Jesús David Emiliano Endrizzi (32) vom Zweitligisten Club Atlético Gimnasia y Esgrima gemeinsam mit seinen Teamkollegen per Flug in Richtung Provinz Buenos Aires machen wollen. Die dafür vorhergesehene Maschine sei jedoch nicht wie geplant am Samstag um 13.25 Uhr (Ortszeit) gestartet.

Denn kurz vor dem Take-off am Airport Jujuy habe der 32-Jährige demnach mit einer Bombendrohung für Panik im Flieger der Fluggesellschaft Flybondi gesorgt.

Dabei soll der Linksverteidiger behauptet haben, dass sich an Bord ein Sprengsatz befinde, wodurch ein Alarm ausgelöst worden sei, der die Aktivierung der Notfallprotokolle nach sich gezogen habe.

Daraufhin sei das Flugzeug vollständig evakuiert worden, während Sicherheitskräfte die Maschine untersucht hätten, um jegliche Gefahr auszuschließen. Endrizzi sei anschließend in Handschellen abgeführt worden.