Alarm an Bord: Fußballprofi droht in Flugzeug mit Bombe
Buenos Aires (Argentinien) - Was hat er sich da bloß gedacht? Ein Fußballprofi aus Argentinien hat mit einer Schock-Drohung im Flugzeug die Crew in Alarmbereitschaft versetzt.
Berichten mehrerer Medien zufolge habe sich Jesús David Emiliano Endrizzi (32) vom Zweitligisten Club Atlético Gimnasia y Esgrima gemeinsam mit seinen Teamkollegen per Flug in Richtung Provinz Buenos Aires machen wollen. Die dafür vorhergesehene Maschine sei jedoch nicht wie geplant am Samstag um 13.25 Uhr (Ortszeit) gestartet.
Denn kurz vor dem Take-off am Airport Jujuy habe der 32-Jährige demnach mit einer Bombendrohung für Panik im Flieger der Fluggesellschaft Flybondi gesorgt.
Dabei soll der Linksverteidiger behauptet haben, dass sich an Bord ein Sprengsatz befinde, wodurch ein Alarm ausgelöst worden sei, der die Aktivierung der Notfallprotokolle nach sich gezogen habe.
Daraufhin sei das Flugzeug vollständig evakuiert worden, während Sicherheitskräfte die Maschine untersucht hätten, um jegliche Gefahr auszuschließen. Endrizzi sei anschließend in Handschellen abgeführt worden.
Nach Bombendrohung: Ermittlungen gegen Jesús David Emiliano Endrizzi
Die Billig-Airline teilte indes in einem Statement auf X mit, dass die infolge des Vorfalls aktivierten "Sicherheitsmaßnahmen der Flughafensicherheitspolizei (PSA)" den Flugbetrieb des gesamten Tages beeinträchtigt hätten. Nach Angaben der Airline seien insgesamt rund 1200 Passagiere betroffen gewesen.
Ersten Informationen zufolge soll die Aktion als "Scherz" gemeint gewesen sein, dennoch dürfte der Profi-Kicker einer Knallhart-Strafe nicht entgehen.
Die Behörden hätten nämlich Ermittlungen aufgenommen, auch beim Verein werde über mögliche Konsequenzen beraten.
Titelfoto: JUAN MABROMATA / AFP