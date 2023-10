Höchste Terrorwarnstufe! IS-Anhänger erschießt zwei Schweden vor EM-Quali - Täter auf der Flucht

Brüssel - Doppelmord in Brüssel! Vor dem Länderspiel zwischen Belgien und Schweden für die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland kam es am Montagabend zu einer Schießerei, bei der zwei Schweden erschossen worden sind! Das Spiel wurde nach der ersten Hälfte abgebrochen.

Ein Zeuge teilte auf X (ehemals Twitter) das Video einer Szene, in der ein Mann mit einer neonfarbenen, orangen Jacke eine Waffe in der Hand hält und mit einem Motorroller davonfährt.

Wie das belgische Portal HLN meldete, war der Täter am Abend auf der Flucht und konnte zunächst nicht gefasst werden. Die Ermittlungen wurden laut der Staatsanwaltschaft der belgischen Hauptstadt an die für Terrorismus zuständige Bundesstaatsanwaltschaft übergeben.

Er geht in ein Haus und plötzlich fallen wieder Schüsse - man sieht, wie ein Mann am Boden liegt.

Die belgische Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt. © Hatim Kaghat/BELGA/dpa

Ob es einen Zusammenhang mit dem Spiel Schweden gegen Belgien gibt, ist bislang unklar. Über die genauere Identität der zwei erschossen Fans der Schweden war ebenfalls noch nichts bekannt.

Das Quali-Spiel wurde wie geplant angepfiffen, nach der ersten Halbzeit aber abgebrochen. Durch eine Durchsage im Stadion wurden die Zuschauer über den Abbruch der Begegnung beim Stand von 1:1 informiert. Die Zuschauer wurden aufgefordert, auf ihren Plätzen zu bleiben.

"Die belgische Polizei möchte, dass schwedische Fans aus Sicherheitsgründen in der Arena bleiben", schrieb der Verband. Die Mannschaft und die Anhänger mussten laut SVT aus Sicherheitsgründen im Stadion bleiben, weil der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst war.

Die Polizei fahndete indes unter Hochdruck nach dem Mann in der orangen Jacke.

Der belgische Premierminister, Alexander De Croo (47), wandte sich noch am Abend an die Öffentlichkeit. "Mein tiefstes Beileid gilt den Angehörigen des feigen Attentats in Brüssel. Ich beobachte die Entwicklungen gemeinsam mit den Justiz- und Innenministern des nationalen Krisenzentrums", teilte De Croo per X mit. Er bat die Einwohner Brüssels zudem um "Wachsamkeit".