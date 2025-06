Horror auf dem Fußballplatz: Junger Spieler (†14) stirbt nach brutalem Zusammenstoß

Ilann starb nach einem Zusammenstoß auf dem Fußballfeld © Instagram/jvillenavaise

Große Trauer um Innenverteidiger Ilann.

Der 14-jährige Nachwuchsspieler des französischen Vereins Jeunesse Villenavaise kollidierte bei einem U15-Spiel am Sonntag mit einem Gegenspieler und brach auf dem Platz zusammen. Ilann fiel ins Koma und erlitt im Krankenwagen einen Herzstillstand. Er verstarb am Dienstag in einem Krankenhaus in Bordeaux, berichtet "France Bleau".

Der Schlag gegen die Brust muss so heftig gewesen sein, dass Ilan innere Blutungen und einen Leberriss erlitt. Zwei Tage lang kämpften die Ärzte ums sein Leben, führten drei Notoperationen durch. Doch sie konnten den 14-Jährigen nicht mehr retten.

Der schlimme Vorfall passierte während eines Spiels gegen die Nachwuchsmannschaft von Stade Bordelais aus Bordeaux im Rahmen des Sam Elite-Turniers in Merignac.