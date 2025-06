Schlägerei nach Fußballspiel: Mann (32) mit Baseballschläger krankenhausreif geprügelt

Schlägerei nach Fußballspiel in der Verbandsliga Hessen am Freitag: Nach der Partie VfR 07 Limburg gegen SG Kinzenbach wurde ein Mann krankenhausreif geprügelt!

Von Florian Gürtler

Limburg an der Lahn - Ein Fußballspiel in der Verbandsliga Hessen endete am späten Freitagabend mit der Niederlage der Gastmannschaft. Danach kam es zu einer Schlägerei unter den Zuschauern, ein 32-jähriger Mann wurde mit einem Baseballschläger attackiert.

Alles in Kürze Schlägerei nach Fußballspiel in Limburg

32-Jähriger mit Baseballschläger attackiert

Mann wurde krankenhausreif geprügelt

Polizei sucht Zeugen und Opfer

Ermittlungen zu dem Fall laufen Mehr anzeigen

Der Schlägerei war ein Relegationsspiel in der Verbandsliga Hessen vorausgegangen: Der VfR 07 Limburg hatte die SG Kinzenbach 6:0 besiegt. (Symbolfoto) © 123RF/jpdccouk Auf dem Sportplatz in der Jahnstraße in westhessischen Limburg an der Lahn empfingen die Spieler des VfR 07 Limburg die SG Kinzenbach, das Relegationsspiel endete 6:0 für die Gastgeber. Nach dem Abpfiff der Partie verließen mehrere Zuschauer gegen 21.34 Uhr den Sportplatz. "Kurz darauf kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten", wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Auseinandersetzung eskalierte: "Mehrere derzeit unbekannte Personen sollen dann auf einen 49-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben", erklärte ein Sprecher. Fußball Müller-Newsletter: Versteckt die Bayern-Ikone darin heimliche USA-Pläne? Weitere Fußballfans kamen hinzu und versuchten, dem 49-Jährigen zu helfen. Daraufhin entstand eine Massenschlägerei.

Fußballfans prügeln sich in Limburg: Polizei sucht Zeugen und Opfer