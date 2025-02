Kampf gegen Krebs geht weiter: Noch immer große Sorge um Tochter von Ex-Bundesliga-Profi Diekmeier

Ex-Fußballprofi Dennis Diekmeier (35) gemeinsam mit Frau Dana (40, 2.v.r.) und den vier gemeinsamen Kindern, darunter auch Delani (14, 3.v.r.). © Screenshot/Instagram/danadiekmeier

Denn wie die Frau des früheren HSV-Profis und jetzigem Co-Trainer des Drittligisten SV Sandhausen auf der Social-Media-Plattform Instagram mitteilte, kämpft deren gemeinsames Kind noch immer gegen den Krebs.

"Der bösartige Tumor an der Niere von Delani wurde zwar vollständig entfernt, dennoch hat er leider in die Lunge gestreut und dort sind Metastasen gewachsen", gestand die 40-Jährige in einem emotionalen Posting am heutigen Dienstagabend.

Diese seien wohl nur mit einer Chemotherapie zu bekämpfen. "Da es eine so seltene und schwere Erkrankung ist, werden die nächsten Monate eine schwere Zeit für uns alle."

Trotz der schwierigen Diagnose sei man dennoch positiv gestimmt - und glaube fest an eine vollständige Genesung: "Es gibt kein stärkeres und tapfereres Mädchen als Delani. Daher wird sie dem Krebs in den Arsch treten."