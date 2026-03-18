Kreisliga-Mannschaft postet Video von emotionaler Aktion und geht viral
Ratzeburg – Bei einem Heimspiel gegen den SSV Pölitz am vergangenen Samstag (5:0) haben die Spieler des Ratzeburger SV (Kreisliga A Süd, Schleswig-Holstein) mit einer besonderen Aktion zu Tränen gerührt. Noch vor Anpfiff zeigte das Team, dass Fußball mehr sei als nur ein Spiel.
"Wir sind mehr als eine Mannschaft. Mehr als ein Verein. Wir sind eine Fußballfamilie", schrieb der norddeutsche Amateur-Klub zu einem am Montag auf Instagram veröffentlichen Video, das die emotionale Aktion des 18. Spieltags zeigt.
Alle Spieler der zweiten Herren des Ratzeburger SV hatten sich noch vor Anpfiff der Partie in der Mitte des Rasens versammelt und ein großes Banner hochgehalten, auf dem steht: "Wir kämpfen mit dir! Bleib stark, Nicole!"
Die Message: Niemand sollte schwere Phasen im Leben alleine durchstehen müssen.
"Wir rücken zusammen, wenn das Leben schwer wird. Wir geben Kraft, wenn die eigene Kraft fehlt. Wir können nicht alles ändern und wir können nicht jeden Schmerz nehmen, aber wir können da sein. Nebeneinander. Füreinander. Miteinander", so die bewegenden Worte der Mannschaft.
Die Betroffene ist ebenfalls im Video zu sehen. Sie sitzt am Rand auf einem Stuhl, um die Partie des derzeit Tabellenersten zu verfolgen. Neben ihr steht ein Rollator. Nicole scheint gegen eine schwere Krankheit zu kämpfen und Teil des Vereins zu sein.
Eine TAG24-Nachfrage zu den genauen Hintergründen der Aktion ließ der Ratzeburger SV derzeit noch unbeantwortet.
Ratzeburger SV teilt emotionales Reel und erreicht halbe Million Klicks
Ratzeburger SV: "Zusammenhalt geht über Vereinsfarben hinaus"
Mit der Aktion scheint der Fußballklub nicht nur sein Mitgefühl und die Unterstützung für ein Vereinsmitglied aussprechen zu wollen, sondern betont auch, dass Fußball mehr sei als nur ein Wettbewerb oder ein Kampf zwischen Mannschaften.
Denn: Auch das gegnerische Team, der SSV Pölitz, beteiligte sich an der Aktion und stellte sich hinter die Spieler der Heim-Mannschaft.
"Fußball ist mehr als das Spiel oder das Ergebnis. Es geht um Zusammenhalt auf und neben dem Platz. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass Zusammenhalt über die Vereinsfarben hinausgeht", schrieb der RSV und bedankte sich bei den Gästen aus Pölitz für die Anteilnahme.
"Wenn einer von uns kämpft, dann schlägt jedes Herz in diesem Verein ein bisschen lauter. Wenn einer von uns hofft, dann hoffen wir alle mit. Und wenn einer von uns Halt braucht, dann lassen wir ihn niemals fallen."
Das Video berührte nicht nur die Region rund um die Holsteiner Kleinstadt. Knapp eine halbe Million Menschen haben es inzwischen gesehen. Einige kommentierten den Clip und lobten die Aktion sowie den Zusammenhalt der Fußballer.
Titelfoto: Screenshot Instagram/rsv1862