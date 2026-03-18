Kreisliga-Mannschaft postet Video von emotionaler Aktion und geht viral

Ratzeburg – Bei einem Heimspiel gegen den SSV Pölitz am vergangenen Samstag (5:0) haben die Spieler des Ratzeburger SV (Kreisliga A Süd, Schleswig-Holstein ) mit einer besonderen Aktion zu Tränen gerührt. Noch vor Anpfiff zeigte das Team, dass Fußball mehr sei als nur ein Spiel.

Die zweite Herren-Mannschaft des Ratzeburger SV überraschte Zuschauerin Nicole (l.) mit einer emotionalen Aktion. Auch die Spieler der gegnerischen Mannschaft beteiligten sich an der Anteilnahme. © Screenshot Instagram/rsv1862

"Wir sind mehr als eine Mannschaft. Mehr als ein Verein. Wir sind eine Fußballfamilie", schrieb der norddeutsche Amateur-Klub zu einem am Montag auf Instagram veröffentlichen Video, das die emotionale Aktion des 18. Spieltags zeigt.

Alle Spieler der zweiten Herren des Ratzeburger SV hatten sich noch vor Anpfiff der Partie in der Mitte des Rasens versammelt und ein großes Banner hochgehalten, auf dem steht: "Wir kämpfen mit dir! Bleib stark, Nicole!"

Die Message: Niemand sollte schwere Phasen im Leben alleine durchstehen müssen.

"Wir rücken zusammen, wenn das Leben schwer wird. Wir geben Kraft, wenn die eigene Kraft fehlt. Wir können nicht alles ändern und wir können nicht jeden Schmerz nehmen, aber wir können da sein. Nebeneinander. Füreinander. Miteinander", so die bewegenden Worte der Mannschaft.

Die Betroffene ist ebenfalls im Video zu sehen. Sie sitzt am Rand auf einem Stuhl, um die Partie des derzeit Tabellenersten zu verfolgen. Neben ihr steht ein Rollator. Nicole scheint gegen eine schwere Krankheit zu kämpfen und Teil des Vereins zu sein.

Eine TAG24-Nachfrage zu den genauen Hintergründen der Aktion ließ der Ratzeburger SV derzeit noch unbeantwortet.