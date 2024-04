Lukas Podolski nach Kritik an Baller-League: "Wird den Fußball bereichern"

Köln - Neben seiner aktiven Fußball-Karriere, die in Polen nach wie vor läuft, ist FC-Ikone Lukas Podolski (38) auch als Unternehmer aktiv. In einem Interview hat der Weltmeister von 2014 nun Stellung zur Kritik an der von ihm und Mats Hummels (35) ins Leben gerufenen "Baller-League" bezogen.