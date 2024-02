Baller League wichtiger: Klub schmeißt fünf Spieler wegen Doppelbelastung raus!

In der Baller League wird jeden Montag gekickt. Ein Spiel geht über zweimal 15 Minuten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das ist mal eine ungewöhnliche Maßnahme im Abstiegskampf! Der FV Bonn-Endenich hat vor dem ersten Rückrundenspieltag fünf seiner Spieler rausgeschmissen.

Der Grund: Zu viel Spaß in der Baller League, zu wenig Schinden im Abstiegskampf!

Die Bonner spielen zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der fünftklassigen Mittelrheinliga, agieren an der Schwelle zum Profifußball. Doch nach 15 Spielen rangiert der Aufsteiger auf Platz 14.

Deswegen ist voller Fokus und Einsatz im Abstiegskampf gefragt. Nur nicht bei fünf Akteuren des Klubs, die ihr Heil viel mehr in der neu gegründeten Baller League suchen!

Leonardo Dos Santos (24), Tom Wüstenberg (28), Benedikt Palm (23), Florian Schöller (33) und selbst Kapitän Abdenbi Oubelkhiri (23) sind kein Teil des Kaders mehr in der am Sonntag startenden Rückrunde.