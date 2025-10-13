Mit 65 Jahren! Keeper hält im Landespokal gegen Regionalligisten

Nossentiner Hütte - Alte Eisen rosten nicht! Im Lübzer Pils Landespokal Mecklenburg-Vorpommern verzweifelt der Greifswalder FC aus der Regionalliga Nordost kurzzeitig an einem 65-jährigen Torhüter.

Ralf Schwarz (mit Cap) schreibt sein 65. Lebensjahr und bewies am Samstag, dass er selbst für den Landespokal noch nicht zu alt ist. © Philipp Weickert

Was für ein Fest für Ralf Schwarz! Der Ersatzkeeper des SFV Nossentiner Hütte, ein Verein aus einer 600-Seelen-Gemeinde im Südwesten Mecklenburgs, bekommt in Pokalrunde drei seine große Bühne.

Beim Stand von 0:3 betritt Schwarz in der 85. Minute das Feld, stilecht mit Cappy. Und schon zwei Zeigerumdrehungen später schlägt die Sternstunde des erfahrenen Hasen:

Zunächst fischt der Keeper eine ellenlange Flanke in höchster Not einem einköpfbereiten GFC-Kicker weg. Kurz darauf ist er erneut zur Stelle, Joe-Joe Richardson (23) bringt einen Kopfball aus Nahdistanz nicht am rüstigen Rückhalt vorbei.

Es bleibt beim Spielstand, die Viertliga-Profis schießen auch dank Keeper Schwarz kein weiteres Tor mehr gegen den kleinen Klub aus der Landesklasse. Geschichten, die nur der Pokal schreibt!

Dies ändert zwar an der 0:3-Niederlage der Gastgeber nichts, als Gewinner des Spiels darf sich Ralf Schwarz trotzdem fühlen.