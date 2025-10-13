Schluss nach mehr als 100 Jahren: Fußball-Magazin muss eingestellt werden

Berlin - Ein Traditions-Magazin muss aufgeben: Für die Berliner Fußball -Woche hat mit der heutigen Ausgabe die letzte Stunde geschlagen!

Fast so alt wie der kicker: Für die Fußball-Woche ist nach über 100 Jahren endgültig Feierabend. © Bildmontage: TAG24

Für zig Berliner Fußballfans war am Montag der Gang zum Kiosk und der Kauf der liebevoll genannten "FuWo" ein Ritual.

Seit 1923 erschien die Zeitung und beleuchtete den Hauptstadtfußball von Bundesliga, Hertha BSC, Union Berlin über Regionalliga bis in die Kreisliga. Damit ist jetzt Schluss.

"Wir hatten gehofft, dass wir diese Zeilen niemals schreiben müssen. Bis zuletzt haben wir darum gekämpft, die FuWo zu erhalten und ihr eine Perspektive für die nächsten Jahre zu geben", so Herausgeber Horst Bläsig niedergeschlagen.

Allerdings habe die "die toxische Mischung aus Einnahmerückgängen, Kostensteigerungen und fehlenden Investitionsmitteln" dem Herausgeber keine Wahl gelassen.

Die Alarmglocken schrillten schon länger laut, weshalb zuletzt die digitale Transformation vorangetrieben wurde: Zum 100-jährigen Bestehen wurde die Fuwothek eingeführt, in der alte Ausgaben digital einsehbar sind, die Form der Berichterstattung angepasst und der Versuch eines E-Papers gestartet. Erfolglos.