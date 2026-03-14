Mit nur 35 Jahren: Ex-Junioren-Nationalspielerin verliert Kampf gegen Krebs

London (Großbritannien) - Große Trauer um Amy Carr: Die Ex-Nachwuchsspielerin hat im Alter von nur 35 Jahren den Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren.

Amy Carr (M.) wurde nur 35 Jahre alt. © Facebook/Brain Tumour Research

Wie der englische Fußballverband (FA) am gestrigen Freitag bei Instagram bekannt gab, ist die ehemalige Junioren-Kickerin der "Lionesses" an den Folgen eines Hirntumors gestorben.

"Wir sind untröstlich", zeigte sich der Verband zutiefst getroffen vom Tod seines einstigen Nachwuchstalents.

Auch ihr früherer Klub, der Londoner FC Chelsea, reagierte mit großer Bestürzung: "Wir sind traurig über den Tod der ehemaligen Chelsea Torhüterin Amy Carr. Unser Beileid gilt Amys Freunden und Familie in dieser schweren Zeit", teilte der Spitzenverein auf der Social-Media-Plattform X mit.

Die aus Hemel Hempstead in Hertfordshire stammende Carr hatte bereits 2015 einen Hirntumor überwunden. 2024 wurde die schwere Krankheit erneut diagnostiziert.

Der Schicksalsschlag machte ihre sportlichen Pläne auf dem Platz zunichte. Dem Fußball blieb sie dennoch erhalten.