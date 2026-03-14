Mit nur 35 Jahren: Ex-Junioren-Nationalspielerin verliert Kampf gegen Krebs
London (Großbritannien) - Große Trauer um Amy Carr: Die Ex-Nachwuchsspielerin hat im Alter von nur 35 Jahren den Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren.
Wie der englische Fußballverband (FA) am gestrigen Freitag bei Instagram bekannt gab, ist die ehemalige Junioren-Kickerin der "Lionesses" an den Folgen eines Hirntumors gestorben.
"Wir sind untröstlich", zeigte sich der Verband zutiefst getroffen vom Tod seines einstigen Nachwuchstalents.
Auch ihr früherer Klub, der Londoner FC Chelsea, reagierte mit großer Bestürzung: "Wir sind traurig über den Tod der ehemaligen Chelsea Torhüterin Amy Carr. Unser Beileid gilt Amys Freunden und Familie in dieser schweren Zeit", teilte der Spitzenverein auf der Social-Media-Plattform X mit.
Die aus Hemel Hempstead in Hertfordshire stammende Carr hatte bereits 2015 einen Hirntumor überwunden. 2024 wurde die schwere Krankheit erneut diagnostiziert.
Der Schicksalsschlag machte ihre sportlichen Pläne auf dem Platz zunichte. Dem Fußball blieb sie dennoch erhalten.
Amy Carr stirbt an Krebserkrankung
Zum Zeitpunkt der ersten Erkrankung stand sie beim norwegischen Klub IL Sandviken unter Vertrag, später war sie als Trainerin in Milton Keynes tätig. Im Juniorinnenbereich hatte Carr zuvor für die beiden Londoner Hauptstadtklubs Arsenal und Chelsea gespielt.
Trotz der Rückschläge ließ sie sich nicht entmutigen und stellte ihr Leben in den Dienst des Kampfes gegen den Krebs. 2024 absolvierte sie einen Marathon im irischen Dublin, um Geld für die Hirntumorforschung der gemeinnützigen Organisation Brain "Tumour Research" zu sammeln. Insgesamt kamen 28.178 Pfund (umgerechnet rund 35.000 Euro) zusammen.
Titelfoto: Facebook/Brain Tumour Research