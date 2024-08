Na, wer kennt ihn? Fußball-Star dröhnt sich zu - und postet Lachgas-Video auf Snapchat

Bei Tottenham Hotspur gibt es Ärger um den malisch-ivorischen Fußballspieler Yves Bissouma (27). © ADRIAN DENNIS / AFP

Der 27-Jährige veröffentlichte am vergangenen Samstag mehrere Clips auf der Social-Media-Plattform Snapchat, die ihn beim Einatmen aus einem Ballon mit dem Treibmittel Distickstoffmonoxid - besser bekannt als Lachgas - zeigen.

Eine Aktion, die für den Mittelfeldspieler des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur ein Nachspiel haben könnte. Denn der Spurs-Akteur wird sich nun vereinsintern verantworten müssen.

Bissouma hatte sich zwar im Nachgang für die Videos entschuldigt und zugegeben, dass er "schweren Mangel an Urteilsvermögen" gezeigt habe - wird aber mit großer Sicherheit nicht um eine Strafe herumkommen.

"Ich möchte mich für diese Videos entschuldigen. Dies war ein schwerer Mangel an Urteilsvermögen", so Bissouma am heutigen Montag in einem Statement.