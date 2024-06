Brutaler Tränengas-Raub! Urlaub wird für Premier-League-Star zum Horror-Trip

Cannes (Frankreich) - Es sollte eigentlich ein erholsamer Urlaub an der französischen Riviera werden, doch für Yves Bissouma (27) endete die Reise nach Cannes auf entsetzliche Weise. Der Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur und seine Frau wurden am Wochenende brutal überfallen.

Spurs-Profi Yves Bissouma (27, r.) wurde im Urlaub das Opfer eines Raubüberfalls. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, kamen der Premier-League-Star und seine Gattin am Sonntag gegen vier Uhr morgens am Fünf-Sterne-Luxushotel "Majestic Barriere" auf dem berühmten Boulevard La Croisette an.

Gerade als das Paar aus dem Auto aussteigen wollte, näherten sich allerdings zwei vermummte Männer und stürzten sich umgehend auf den 27-Jährigen.

Demnach versuchte Bissouma, sich in das edle Ressort zu retten, doch die Türen seien verschlossen gewesen. Daraufhin sollen die Räuber dem malischen Nationalspieler Tränengas ins Gesicht gesprüht und ihm seine Uhr im Wert von rund 300.000 Euro vom Handgelenk gerissen haben.

Immerhin gaben sich die Täter damit offenbar zufrieden und machten sich laut dem Bericht in einem Fluchtwagen aus dem Staub. Die französische Polizei hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet.

An Erholung war für den Spurs-Sechser und seine Liebste anschließend aber nicht mehr zu denken. Statt wie geplant mehrere Tage im Urlaubsort zu verbringen, kehrten sie noch am gleichen Tag wieder nach England zurück.