Nach nur 114 Tagen: Krisen-Klub feuert dritten Trainer in der Saison
Nottingham (England) - Ein Trainer-Beben nach dem anderen: Der englische Fußball-Erstligist Nottingham Forest hat auf die nicht enden wollende Ergebniskrise reagiert und bereits den dritten Chefcoach in dieser Saison vorzeitig entlassen.
Kurz nach Mitternacht (Ortszeit) des heutigen Donnerstags gab der Premier-League-Verein in einem knappen Statement auf X die Blitz-Trennung von Sean Dyche (54) bekannt. Konkrete Gründe für das Aus nach lediglich 114 Tagen im Amt nannte der Krisen-Klub nicht.
"Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben", erklärte man im Anschluss an das torlose Remis vor heimischem Publikum gegen das abgeschlagene Schlusslicht Wolverhampton Wanderers.
Dyche hatte die Mannschaft im Oktober auf Rang 18 von Ex-Tottenham-Trainer Ange Postecoglou (60) übernommen, der lediglich 39 Tage im Amt gewesen war.
Übernimmt nun Vitor Pereira den Nottingham-Trainerposten?
Zuvor war Nuno Espírito Santo (52) freigestellt worden. Der 52-jährige Portugiese hatte im Juni noch einen neuen Dreijahresvertrag beim Traditionsverein unterschrieben, wurde jedoch im September nach einem Zerwürfnis mit Klubchef Evangelos Marinakis (58) frühzeitig entlassen. Wer nun Trainer Nummer vier wird, ist offen.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Vitor Pereira (57) als heißer Kandidat beim Tabellen-17. im Fokus stehen.
Titelfoto: Nick Potts/PA Wire/dpa