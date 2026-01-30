Tausende trauern um tote Fans: Sieben Särge ziehen durch Pyro-Meer zum Stadion
Thessaloniki (Griechenland) - Dieser Moment geht ans Herz: Tausende Menschen haben am gestrigen Donnerstagabend im griechischen Thessaloniki Abschied von sieben Fußballfans genommen, die bei einem fürchterlichen Unfall in Rumänien ihr Leben verloren hatten.
Gegen 18 Uhr (Ortszeit) landete ein Flugzeug des Typs C-130 der griechischen Luftwaffe aus Timișoara auf dem Makedonia Airport. An Bord befanden sich die Särge der verstorbenen PAOK-Fans, die wenig später in die Stadt gebracht wurden.
Etwa eine Stunde nach der Landung setzte sich ein Trauerkonvoi aus sieben Limousinen, jeweils mit einem der Särge beladen, in Bewegung.
Im Schritttempo führte der Weg über die Hauptstraßen in Richtung Toumba-Stadion. Motorräder begleiteten die Leichenwagen, zahlreiche Menschen erwiesen den Verstorbenen am Straßenrand die letzte Ehre.
Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ERT habe sich der Konvoi über eine Länge von rund zwei Kilometern erstreckt.
PAOK-Familie trauert um tote Fans
Am Stadion angekommen, warteten bereits Tausende Fans: Mit Gesängen und einem Meer aus Pyrotechnik bildeten sie ein Spalier für die Leichenwagen.
In den sozialen Netzwerken finden sich dazu unzählige Bilder und Videos, die zeigen, wie der Trauerzug langsam an den Menschen vorbeifährt. Entlang des Weges werden bengalische Fackeln entzündet, lautstarke Gesänge sind zu hören.
Sieben tote griechische Fußball-Fans bei Horror-Unfall in Rumänien
Am Dienstag war im Westen Rumäniens ein Minibus mit zehn Insassen verunglückt. Sieben Menschen starben, drei weitere wurden verletzt.
Die Gruppe, allesamt PAOK-Fans, hatte eine Reise zum Auswärtsspiel in Frankreich angetreten, als der Kleinbus nahe der Stadt Timișoara frontal mit einem Lkw zusammenstieß.
