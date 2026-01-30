Tausende trauern um tote Fans: Sieben Särge ziehen durch Pyro-Meer zum Stadion

Thessaloniki (Griechenland) - Dieser Moment geht ans Herz: Tausende Menschen haben am gestrigen Donnerstagabend im griechischen Thessaloniki Abschied von sieben Fußballfans genommen, die bei einem fürchterlichen Unfall in Rumänien ihr Leben verloren hatten.

Gedenkstätte vor dem Toumba-Stadion: Schals hängen an den Gitterstäben, Kerzen liegen auf dem Boden. © Sakis MITROLIDIS / AFP

Gegen 18 Uhr (Ortszeit) landete ein Flugzeug des Typs C-130 der griechischen Luftwaffe aus Timișoara auf dem Makedonia Airport. An Bord befanden sich die Särge der verstorbenen PAOK-Fans, die wenig später in die Stadt gebracht wurden.

Etwa eine Stunde nach der Landung setzte sich ein Trauerkonvoi aus sieben Limousinen, jeweils mit einem der Särge beladen, in Bewegung.

Im Schritttempo führte der Weg über die Hauptstraßen in Richtung Toumba-Stadion. Motorräder begleiteten die Leichenwagen, zahlreiche Menschen erwiesen den Verstorbenen am Straßenrand die letzte Ehre.

Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ERT habe sich der Konvoi über eine Länge von rund zwei Kilometern erstreckt.