Nach schwerem Sturz: Wirbel um Todesmeldung von Nachwuchs-Kicker

Justin Cornejo (20) musste nach einem schweren Sturz in ein Krankenhaus gebracht werden. © Screenshot/Instagram,justincornejo_

Justin Cornejo, Torwart des ecuadorianischen Erstligisten Barcelona SC - bei einem Unfall ums Leben gekommen? Das behaupteten zumindest mehrere Medien.

Nach einer offiziellen Mitteilung seines Vereins wird allerdings klar: Cornejo lebt!

Am heutigen Dienstag gab der Erstliga-Klub in einem Statement bekannt, dass Cornejo gar nicht gestorben sei, sich aber in ärztlicher Behandlung befinde.

"Unser junger Spieler Justin Cornejo liegt seit gestern [Montag, Anm. d. Red.] im Krankenhaus", teilte der Verein auf der Plattform "X" (ehemals Twitter) mit und erklärte: "Sein Zustand ist kritisch und aus Respekt vor der Privatsphäre seiner Familie werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben." Außerdem werde man sämtliche Aktivitäten bis auf Weiteres einstellen.

Zuvor hatten Verband und Liga mitgeteilt, dass der Kicker verstorben sei - und damit für Wirbel gesorgt.