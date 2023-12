Neu bei der "Sportschau": Ex-Nationalspielerin Almuth Schult wird Expertin

München - Die "Sportschau" erhält Verstärkung: Almuth Schult (32) wird ab sofort Fußball-Expertin in der ARD.

Almuth Schult (32) ist nun ein fester Bestandteil der ARD-"Sportschau". © SWR/WDR/Guido Rottmann

Als Co-Kommentatorin mit dem Schwerpunkt Frauenfußball wird Schult bei Fußball-Live-Übertragungen in der ARD zum Einsatz kommen. Außerdem verstärkt sie das Team bei den Sendungen der Männer-Spiele.

Die ehemalige Nationalspielerin und Welttorhüterin von 2017 kann dabei auf ihre persönlichen Erfahrungen zurückgreifen.

"Ich bin der ARD sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Die Erfahrungen in den letzten Jahren haben mir viele neue Blickwinkel eröffnet und mir die Möglichkeit gegeben, auch in Zeiten abseits des Platzes nah am Fußball zu sein", erklärte Schult.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky (61) gratulierte: "Almuth Schult ist ein großartiger Gewinn für unsere Fußball-Sendungen in der ARD."