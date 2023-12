Absagen-Flut in Regionalliga Nordost: Hat der Verband schlecht geplant?

Chemnitz/Zwickau/Leipzig - Der Wintereinbruch sorgt für Spielabsagen in der Regionalliga Nordost. Schnee im Dezember - nichts Ungewöhnliches! Rasenheizungen sind in der 4. Liga keine Pflicht. Viele Fans fragen sich: Hätte der NOFV die Hinrunde nicht besser durchplanen können?

Still ruht der Platz - wie in diesem Fall der im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark. © Picture Point/Roger Petzsche

Eine berechtigte Frage. Die Mannschaften hatten zwei punktspielfreie Wochenenden im Oktober und November. Im (Spät-)Sommer, als die Plätze bestens bespielbar waren, setzte der Verband keine einzige englische Woche an. Stattdessen wurden die Punktspiele bis eine Woche vor Weihnachten terminiert.



TAG24 fragte beim NOFV nach. Geschäftsführer Till Dahlitz, seit 1. April im Amt und verantwortlich für den Bereich Spielbetrieb, erklärte:

"In dieser Saison haben wir einen direkten Aufsteiger. Und wir haben weniger Mannschaften als in den vergangenen Jahren. Deshalb haben wir auf englische Wochen verzichtet. In den Vorjahren mussten wir wegen der Aufstiegsspiele zur 3. Liga zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein. Diesen Druck haben wir dieses Mal nicht."

Der Verband richte sich bei den Ansetzungen nach dem Rahmenterminplan des DFB sowie den Landesverbänden und deren Termine für den Landespokal.