Abu-Alfa, Baca & Co.: Das sind die Wintertransfers der Regionalliga Nordost!

Julien Friedrich (18) tauscht ab der Rückrunde für anderthalb Jahre das Trikot von Union Berlin gegen das der VSG Altglienicke. © IMAGO / Matthias Koch

Julien Friedrich (18): Der Jugendspieler Union Berlins wagt den vorzeitigen Sprung in den Herrenbereich und geht für anderthalb Jahre per Leihe zur VSG Altglienicke. Zuvor hatten die Eisernen den Vertrag mit dem Sturmjuwel verlängert, das vor einem Jahr in der Youth League einen Freistoß gegen Real Madrid einschweißte.

Ali Abu-Alfa (25): Den Flügelflitzer wollte nach einem halben Jahr beim Greifswalder FC zurück in seine Heimatstadt Berlin. Sein neuer Verein ist zugleich sein alter: die VSG Altglienicke.

Mats Facklam (27): Das war ein Missverständnis. Nach nur vier Monaten und sechs Teilzeiteinsätzen in Greifswald zieht es den Sturmtank weiter: Nächste Station: die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West.

Fatih Baca (24): Der Abwehrturm ist zurück in Berlin und hat beim BFC Dynamo unterschrieben. Baca kommt von den Würzburger Kickers, wohin er Ex-Trainer Markus Zschiesche (42) gefolgt war, aber nicht glücklich wurde.