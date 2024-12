Leihe vorzeitig beendet: Aue-Talent Hetzsch wechselt nach Plauen

Finn Hetzsch (20) wechselt zum VFC Plauen. © picture point/Sven Sonntag

Beim auch in der Regionalliga angesiedelten Klub aus dem Vogtland soll Hetzsch ebenfalls per Leihe bis zum Saisonende mehr Spielpraxis als in Greifswald sammeln können.

Im Sommer war Hetzsch zum ambitionierten GSC verliehen worden, kam aufgrund einer Verletzung aber meist nur als Einwechselspieler zum Einsatz.