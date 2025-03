Aufstiegsreform soll Chefsache werden: Offener Brief der NOFV-Klubs an DFB-Präsidenten

Chemnitz - Die Nordost-Regionalligisten wenden sich mit ihrer Initiative einer Aufstiegsreform nun direkt an den Deutschen Fußball Bund! In einem an den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf (63) adressierten Schreiben, appellieren die 17 NOFV-Klubs: "Der DFB muss sich aktiv und mit voller Verantwortung in den Prozess der Regionalliga-Aufstiegsreform einschalten, um eine gerechte und zukunftsfähige Lösung für den deutschen Fußball herbeizuführen."