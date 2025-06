Fristverlängerung im Regionalliga-Nordosten: Zwei Klubs ohne Stadionlösung vor Saisonstart

Berlin - In knapp sieben Wochen startet schon wieder die neue Spielzeit in der Regionalliga Nordost. Doch bei zwei Teilnehmern ist nach wie vor die Stadionfrage ungelöst!

Eigentlich waren alle Vereine verpflichtet, bis zum 2. Juni eine taugliche Heimspielstätte zu benennen, um die Zulassung zu bekommen. Doch in Altglienicke und Lankwitz gestaltet sich die Lage schwierig.

Die Spree-Arena in Fürstenwalde/Spree erfüllt die Regionalliga-Anforderungen, allerdings gibt es nach wie vor Abstimmungsbedarf mit der Polizei. © IMAGO / Matthias Koch

Deshalb tingelt die VSG Altglienicke seit zig Jahren wie Nomaden durch die Hauptstadt. In der abgelaufenen Saison war die VSG beim SV Lichtenberg in der HOWOGE-Arena "Hans Zoschke" zu Gast.

Diese Option fällt künftig aus, weshalb Altglienicke einen Umzug nach Fürstenwalde/Spree erwägt. Doch auch hier gibt es Probleme, was die Absicherung und Finanzierung von Polizeikräften bei Sicherheitsspielen angeht:

"Eine mögliche Ausübung des Heimspielrechts der VSG Altglienicke in Fürstenwalde/Spree ist der Polizei Brandenburg bekannt und befindet sich gegenwärtig in der fachlichen Bewertung durch die Polizei [...] die Polizei begleitet diesen Prozess lediglich in Abstimmung mit der Stadt. Im Rahmen dieser Abstimmung stehen noch Gespräche aus", teilte die Pressestelle auf unsere Anfrage mit.

Die Stadt Fürstenwalde schrieb uns schon Mitte Mai: "Wir konzentrieren uns verwaltungsseitig darauf, alles zu tun, um dem VSG Altglienicke die Nutzung der Spree-Arena zu ermöglichen und arbeiten mit Hochdruck daran, hier schnellstmöglich zum Ergebnis zu kommen."

Ausgang? Offen.