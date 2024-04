BFC Dynamo: Letzte Chance im Aufstiegskampf und für Trainer Kunert?

Berlin - Nur neun Punkte aus den jüngsten acht Spielen, der BFC Dynamo steckt mitten im Saisonfinale im Formtief. Die Auswärtspartie bei der U23 von Hansa Rostock am Freitagabend (19 Uhr, Ostsport.TV) ist fast schon so etwas wie die letzte Chance im Aufstiegsrennen um die 3. Liga .

Wieder an Bord: Chris Reher (30) wird als Führungsspieler auf dem Platz dringend benötigt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Schock saß tief bei den Dynamos. Trotz 2:0-Pausenführung stand am Ende des Heimspiels gegen Rot-Weiß Erfurt am vergangenen Freitag nur ein mageres 2:2. RWE hatte kurz vor Schluss ausgeglichen.

"Enttäuschung, Frust, der ein oder andere ist auch traurig", bekannte Dynamo-Kapitän Chris Reher (30), der nach vier Wochen Verletzungspause sein heiß ersehntes Comeback gab.

Er ist nicht der einzige Schlüsselspieler, der dem BFC im Saisonendspurt fehlt. Auch die Ausfälle von David Haider (31), Rufat Dadashov (32) und neuerdings Steffen Eder (26, Kopfverletzung im Erfurt-Spiel) tun dem BFC weh!

Nach der "gefühlten Niederlage" (O-Ton Reher) muss umso mehr gegen Hansa ein Sieg her. Es geht darum, auf die Konkurrenz Druck auszuüben. Patzt Cottbus am Samstag gegen Lok Leipzig, könnte der BFC im Heimspiel gegen den FCE mit einem Sieg an den Lausitzern vorbeiziehen.

Auch Greifswald müsste mitspielen. Die Chance ist minimal, aber sie ist da - wenn der BFC in Vorleistung geht!