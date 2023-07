Die U23-Regel gilt auch in der Regionalliga Nordost: Zwei Top-Klubs haben Probleme!

Berlin/Cottbus/Jena/Erfurt - Viele Fußballfans kennen die U23-Regel vor allem aus der 3. Liga , doch auch in der Regionalliga Nordost findet sie Anwendung. Das sorgt für Probleme unter einigen Top-Klubs. TAG24 betrachtet die Kadersituation der vier vermeintlich größten Meisterschaftskandidaten mit Blick auf die U23-Regel.

Felix Meyer (21, l.) zählt in seiner dritten Herrensaison, seine dritte beim BFC Dynamo, noch immer unter die U23-Regel. © Picture Point / Gabor Krieg

Wenn am 28. Juli die Regionalliga Nordost startet, muss jeder Klub auf den Spielberichtsbogen vier Spieler führen, die am Stichtag die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, kein A-Nationalspieler eines anderen Landes sind und am 1. Juli noch nicht das 23. Lebensjahr vollendet hatten.

Und in der Praxis sind die Regularien der NOFV Spielordnung (§ 20, Punkt 7) eine knifflige Angelegenheit für Trainer und Sportdirektoren. Denn viele sportlich wertvolle Talente haben die Liga verlassen oder sind schlichtweg dem U23-Alter entwachsen. TAG24 zeigt den Planungsstand der vier großen Aufstiegskandidaten.

BFC Dynamo: Acht U23-Spieler minus einen.

Die Ost-Berliner trotzten am Mittwoch Zweitligist Hansa Rostock in einem Testspiel ein 1:1 ab. In Erlind Zogjani (19), Karim El Abed (19), Felix Meyer (21), Louis Malina (21) und Leonidas Tiliudis (22) kamen fünf Spieler, die die Kriterien der Regel erfüllen, zum Einsatz.

Sie dürften während der Saison vornehmlich die Regel bedienen, mit Paul Hainke (18) und Luca Heinrich (18) weiß man zudem zwei Eigengewächse in der Hinterhand. Ein Wermutstropfen ist der Ausfall von Neuzugang John Liebelt (21), der sich zu Beginn der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zuzog und mindestens ein halbes Jahr ausfällt.

Problematischer dürfte es beim BFC werden, jeden Spieltag fünf arrivierten Akteuren zu sagen, dass sie es nicht in den Kader schaffen aufgrund eben jener Regel. Denn von den 19 älteren Spielern, darunter zehn Neue, dürfen maximal 14 ins Aufgebot.